Canlı derste çok ses çıkardığı için öğretmene saldırdılar!

Muğla’nın Milas ilçesinde evde canlı ders yapmasından rahatsız olan komşuları tarafından dövülen İlknur öğretmen yaşadıklarını anlattı.

Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan İlknur Keskin, iddiaya göre evde canlı ders yapmasından rahatsızlık duyan komşuları tarafından dövüldü.

Eşi S.K. eşinin kız kardeşi C.K. ve annesi G.K. ile birlikte saldırıya maruz kalan öğretmen İlknur Keskin için Milas’ta görev yapan öğretmenler ve eğitim sendikaları bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.



''BU OLAYLAR İLK DEĞİL, UMARIM SON OLUR''

Yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yapan öğretmen İlknur Keskin, yaşanan dolaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Keskin, ''Bu vahim olayın bir eğitimle alakalı olarak gerçekleşmesine, insanlarımızın bu kadar vicdanını kaybetmesine gerçekten çok üzgünüm. Bu olaylar ilk defa yaşanmadı. Daha önceleri de bir çok kez meydana geldi. Birçok öğretmen arkadaşımız mesleklerinden dolayı görevlerini yerine getirirken, birçok sorunla karşılaştılar. İnşallah bu son olur. Bir daha tekrarı olmaz. Bu tür olaylar insanın toplumun vicdanını yaralamaktan, acı vermekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Konu yargıya taşındı. Eşimin çapraz bağlarında kopma var. Belki ameliyat olacak. 3 araba dolusu insan tarafından saldırıya uğradık” dedi.