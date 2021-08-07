Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil sürçmesi nedeniyle kullandığı "5 milyon 400 bin ağaç diktik" ifadesinin tartışıldığı canlı yayında, canlı yayın konuklarından AK Partili eski milletvekili Resul Tosun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında 19 yılda dikilen ağaç sayısını açıklamıştı. tv100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı Sollu programının konukları arasında AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun ve Gürkan Hacır arasında "5 milyar mı, 5 milyon mu?" tartışması yaşandı. Resul Tosun, program sırasında stüdyodan çıkarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

DİL SÜRÇMESİ TARTIŞMA YARATTI

Gazeteci Gürkan Hacır, Erdoğan'ın dikilen ağaçlarla ilgili açıklamasını stüdyoda dinletti. Erdoğan, katıldığı programda 5 milyon 400 bin ifadesini kullanıyor. Ancak Resul Tosun, Erdoğan'ın milyarı yanlışlıkla milyon okuduğunu söyledi.

Resul Tosun'un telefonu tartışma devam ettiği sırada çaldı. Arayan Erdoğan'dı. Stüdyodan çıkarak telefon görüşmesi yapan Tosun, stüdyoya döndüğünde konuya açıklık getirdi.

Tosun, "Sayın Cumhurbaşkanı’na mevzuyu bildirdim. Dedi ki “Programın sonunda sürçülisan olduğunu, bunun 5 milyar olduğunu açıkladım. Siz sonunu seyretmemişsiniz."

Gazeteci Gürkan Hacır ise 5 milyar ağacın dikilebildiğini gerçekçi bulmadığını ifade ederek, dünya genelinde yılda bir milyar ağaç dikildiğini savundu.