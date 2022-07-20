Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!''

Habertürk canlı yayınında Türkiye'deki ekonomik kriz konuşulurken, Yeni Şafak yazarı Ali Saydam ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın tartışması yayına damgasını vurdu.

Habetürk TV'de yayınlanan "Para Gündem" programında hayat pahalılığının konuşulduğu sırada gergin anlar yaşandı.

Habertürk TV'de yayınlanan "Para Gündem" programının iki yorumcusu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekonomiyle ilgili verileri konusunda tartıştı.

"TÜİK'in itibarsızlaştırılmak istendiğini" öne süren yorumcu Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, programın diğer yorumcusu Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın yanı sıra program sunucusu Ebru Baki'nin de tepkisini çekti.

Programın yorumcularından Habertürk yazarı Sevilay Yılman, devleti dışarıya karşı her zaman savunduğunu ancak içeride eleştiri hakkını saklı olduğunu belirterek Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışma yaratan enflasyon verilerini hatırlattı.

Programın konuğu Yeni Şafak yazarı Ali Saydam ise Yılman'a "Eleştirmek başka itibarsızlaştırmak başka" diye karşılık verince ortam gerildi.

Yılman, Saydam'a "Ben mi itibarsızlaştırıyorum? Ben TÜİK'e mi inanayım yaşadığım hayata mı inanayım?" diye tepki gösterdi. Saydam'ın sözleri karşısında programın sunucusu Ebru Baki'nin de kayıtsız kalmaması dikkat çekti.

Saydam'ın sözleri karşısında programın sunucusu Ebru Baki'nin de kayıtsız kalmayarak enflasyonun çok yüksek olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Programdaki tartışma şu sözlerle devam etti:

Ali Saydam: İnanmakla ilgili bir durumdan değil güvenmekten söz etmiyoruz burada

Sevilay Yılman: Güvenmiyorum, inanmıyorum!

Ali Saydam: Olur mu öyle şey!

Sevilay Yılman: Çünkü yaşıyorum ben sen neyi savunuyorsun Ali Bey! Allahını seversen gel oturalım, geçen sene alışveriş fişlerini koyalım hepsi duruyor saklı.

Ali Saydam: Bireysel tecrübeyle genel gidişat arasında doğrudan doğruya...

Sevilay Yılman: Ha ben bireysel tecrübemi bir kenara koyacağım? Haa yok TÜİK diyorsa ben yalanımdır canım!

Ebru Baki: Ali Bey, bu ülkede maaşıyla çocuk okutan bir insan için enflasyon çok çok yüksek

Sevilay Yılman: Ebru da ben de sonuçta beyaz yakalıyız, biz de çok zordayız siz bizi ne zannediyorsunuz? Oturup bordrolarımızı koyacağız yani! Çok astronomik rakamlarla gazetecilik yaptığımızı mı düşünüyorsunuz?

Ebru Baki: Ali Bey iletişim uzmanı, herhalde düşünmüyordur

Sevilay Yılman: İletişim uzmanı olarak özel müteşebbis, bin tane şirkete danışmanlık yapıyor. Onları mı sayayım şimdi?