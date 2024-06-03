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Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız''

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Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün ABD'de bulunan Pensilvanya'daki ininden gelen dikkat çeken görüntülerin ardından Nedim Şener canlı yayında "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz" dedi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyordu.

Örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı duyurulmuş, Drone çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görülmüştü.

Hatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni (kardeşi Mesih Gülen'in oğlu) Ebuseleme Gülen örgüt çiftliğinin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen'in "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti. 

 FETÖ'nün ABD'deki ininden bu haberler gelirken TV100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum'da Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener Fethullah Gülen'e dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Şener, Fethullah Gülen'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şener, Gülen'in yaşadığını ancak 1-2 gün içinde öldü haberinin alınabileceğini söyledi.

Başak Şengül'ün, "Bu haberi verecekler mi?" sorusunu yanıtlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka verecekler çünkü bu belirsizlikle yaşayamazlar ve ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar. Kaçırma hadisesinde, güvenli bir yere götürmelerinin nedeni o ölüm sonrası Barbaros Kocakurt'un yöneticisi dedirtmek için zaten. Yoksa çiftlikte kalsaydı herkese açık herkesin girip çıkabildiği, herkesin huzurunda görünürdü. Çok kilit bir kadro tarafından asude bir yere götürüldü ki orada 'örgütün lideri bundan sonra budur herkes buna biat edecek' dedirtmek amacıyla başka bir plan yok burada."

Etiketler fetö pdy Fethullah Gülen öldü nedim şener
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