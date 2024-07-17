Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor''

Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, katıldığı canlı yayında verdiği kulis bilgisinde "Ya haftaya Salı günü veya Çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak refah payını söyleyecek" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin 6 aylık zam farkı yüzde 24,73 olarak belirlenmişti.

Ancak AK Parti iktidarının getirdiği "kök maaş" düzenlemesi nedeniyle 1,8 milyon emekli maaşlarında bu farkı görememiş ve Temmuz ayına zamsız girmişti.

AK Parti tarafından dün TBMM'ye sunulan vergi paketi düzenlemesinin içerisinde yer alan en düşük emekli maaşı zammı belli oldu.

AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler yasayla 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

"Tüm ücretlilere ek refah payı gelecek"

Bu açıklamanın ardından dün akşam Tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftaya emeklileri de kapsayan bir ek zam açıklayacağını iddia ederek, "Ya haftaya Salı günü veya Çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak refah payını söyleyecek" dedi.

İşte Türker'in açıklaması:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü konuşmasından "Ezdirmeyiz" lafından anladığım kadarıyla ya haftaya salı günü ya da çarşamba sabahı Sayın Cumhurbaşkanı bütün ücretlere ek yapılacak. Hani refah payı diyorlar ya refah payını söyleyecek. Emeklilerden bahsediyorum."

Emekli maaşına zammın maliyeti açıklandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon kişi etkileneceğini ve bütçeye maliyetinin de 33 milyar TL olacağını duyurdu.