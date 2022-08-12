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Canlı yayında açıklandı: 500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi

Canlı yayında açıklandı: 500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı ek ödeme müjdesinin detayları belli oldu.

Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemelerin nasıl dağıtılacağı merak konusu oldu! Son dakika bilgisine göre yapılan düzenlemeyle birlikte uzman hekim ve üstündeki kişiler 10 bin TL maaş farkı alacak. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ilave ücretlerin yansımasını NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Durmuş'un o açıklamaları;

UZMAN VE ÜZERİNE 10 BİN TL
"Uzman Hekim ve üzerine yapılmış olan ek ödeme düzenlemesi 10 bin TL civarında bir rakam. Aynı düzenlemeyle Asistan Hekim için 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücret olacak. Pratisyen Hekim için ise bu düzenlemeyle 5 bin liraya yakın bir ek ödeme söz konusu olacak. Diş Hekimi için de aynı düzenleme geçerli olacak.

 MİNİMUM 400 TL OLACAK
Düzünlemeyle hemşire ve diğer sağlık memurları ise 850 lira gibi bir ek ödemeye sahip olacak. Teknikerler ise 500-600 lira civarında bir ek ödemeye sahip olacak. Bu da vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilecek. Minimum ek ödeme rakamı 400 liradan başlıyor olacak.

TEŞVİK ÖDEMESİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
Teşvik ödemesi için çalışılan ilin ve hastanenin durumuna göre kriterler belirlenecek. Her kademe için oranlar yönergelerle belirlenecek. Burada da ücretler 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar miktarlarda değişecek."

Etiketler canlı yayın ek ödeme açıklama
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