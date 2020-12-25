Canlı yayında Bahçeli ile ilgili dikkat çeken iddia!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti lideri Meral Akşener'e 'Evine dön' çağrısını bir kez daha yineledi, "Teklifim hala geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Bu çağrının ardından Meral Akşener, Twitter hesabından aracında çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum." dedi.

"BU SEVDADAN VAZGEÇ"

TV 100'de katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, "Tayyip Erdoğan'a Devlet Bahçeli olmazı gösteriyor. Meral Akşener'in evine dönemeyeceğini gör. Bu sevdadan da vazgeçin diyor." ifadelerini kullandı.