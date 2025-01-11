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  3. Yandaş kanalda büyük rezalet: Bebek katili için bir ''teşekkür etmediği'' kaldı

Canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan'a övgü yağmuru

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TGRT'de yayınlanan Medya Kritik adlı programda daha önce eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkıp evlenmek istediğini iddia eden Fatih Atik'in, bebek katiline övgüler yağdırması büyük tepki çekti.

TGRT’de Tuna Öztunç'un sunumuyla yayınlanan Medya Kritik'te eski AK Parti milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, eski MHP milletvekili ve gazeteci Nazif Okumuş, gazeteci yazar Cem Küçük ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik konuk oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'a TBMM'ye gelip örgütü lağvetmesi çağrısı yapmıştı. Bahçeli, "bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli'nin peş peşe yaptığı çağrılar sonrasında başlayan yeni sürecin yorumlandığı programda TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik'in eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik "övgü dolu" sözleri ekran başındaki milyonları şoke etti.

Fatih Atik canlı yayındaki açıklamalarında “Ben önce aldığım bilgilerle en az bir yıllık hazırlık süreci ve belli mutabakatlar oluşturulmuş ve Öcalanında bu süreçleri Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmeleri çok iyi analiz eden bir isim olduğunu da unutmamak lazım. O noktadan bakıldığında önceden hazırlanmış ve şu anda pişirilmiş bir yemek meclis zeminine getirildi ve hatta şu var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclisin çok bir anlamı yok ama meclis usulen tüm partilerin katılımıyla sürece destek verilmesi için oraya getirildi diye düşünebiliriz.” dedi.

Öcalan'ın evlenmek istediğini de öne sürmüştü

Hatırlanacağı gibi Fatih Atik, geçtiğimiz günlerde de Medya Kritik isimli programda 75 yaşındaki bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın talepleri arasında ev hapsine çıkmak ve evlenmek olduğunu öne sürmüştü.

Atik, "İmralı'nın taleplerinden birisi de yeni bir hayat kurmak. Ev hapsine çıkıp evlenmek istiyormuş. Yeniden bir hayata başlangıç yapmak istediğini devlet yetkilileriyle paylaşmış" ifadelerini kullanmış ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Cezaevlerine nüfus memurları gidiyor. Mahkumlara yeni kimlik kartları çıkarılıyor şu anda. Eski kartların geçerliliği doldu. Bir af hazırlığının işareti midir? Bunu böyle yorumlayanlar oldu. 10 yıl hapis cezası olan bir insana kimlik kartı veriyorsunuz.Tahliye olduktan sonra nüfus idaresine gidip kendiniz çıkarıyorsunuz normal süreç bu. Hızla kimlik kartı verilmesi acaba başka bir hazırlık mı var sorusunu akıllara getiriyor. Rutin uygulamanın dışına çıkılmış."

 

 

Etiketler Fatih Atik tgrt medya kritik şamil tayyar PKK nazif okumuş Cem Küçük abdullah öcalan terörist bebek katili
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