Canlı yayında bir Müge Anlı mucizesi daha!

İstanbul Kâğıthane’de 11 Ağustos 2002 günü 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 2,5 yaşındaki ağabeyi Çeliktepe Parkı’na terk edildi. Polis tarafından bulunan ve ailesi ortaya çıkmayan iki kardeşe Kader ve Mustafa Çeliktepe ismi verildi. Ardından Çocuk Esirgeme Kurumu’na gönderildiler.

Çocuklukları yurtta geçen iki kardeşin aile özlemi hiç bitmedi. Kader Çeliktepe, 18 yaşını doldurur doldurma Müge Anlı’ya başvurarak ailesini aramak istedi. Müge Anlı, genç kızı dün yayınında konuk etti. Kader Çeliktepe, ailesine ait hiçbir bilgiye sahip değildi. Hissettiği tek şey özlemdi.

Çok geçmeden Müge Anlı, bir mucizeye daha imza attı. Kader Çeliktepe’nin annesi Sabriye Hanım’ı buldu. Batman’da yaşan Sabriye Hanım, Müge Anlı’ya bağlanarak 17 yıl sonra ilk kez kızı ile konuştu. Müge Anlı stüdyosu, duygu dolu anlara sahne oldu.