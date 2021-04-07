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  3. Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!''

Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!''

TV 100 ekranlarında yayımlanan "Gün Biterken"de 104 amiralin yayımladığı bildiri tartışılırken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Abdurrahman Uzun arasında tartışma çıktı.

TV 100 ekranlarında yayımlanan "Gün Biterken"de 104 amiralin yayımladığı bildiri tartışılırken Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdurrahman Uzun arasında tartışma çıktı.

Enginyurt, amirallere "darbeci" denilmesini sert sözlerle eleştirirken araya giren Abdurrahman Uzun "size kimse bir şey demiyor" dedi. Bunun üzerine Enginyurt "Sen kimsin, senden bahsetmiyorum ülkenin Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor herkes de aynı şeyi söylüyor. Herkes dilini düzeltsin." dedi.

 Uzun'un araya girmesine engel olmak isteyen Enginyurt "Sıran gelince konuş, ben bitireceğim" dedi. Bunun üzerine Uzun "Siz bize burada böyle diyemezsiniz" deyince Enginyurt "Sen kimsin ben hükümete söylüyorum" dedi. Bunun üzerine gazeteci olduğunu söyleyen Abdurrahman Uzun'a "AK Partili misin?" diyen Enginyurt "Evet" cevabını alınca "O zaman bana AK Partiliyim de gazeteciyim diye çıkma." dedi.

 

Etiketler cemal enginyurt abdurrahman uzun ak parti emekli amiral amiraller
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