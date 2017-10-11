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  3. 11 Ekim 2017 22:13

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi

Kanadalı bir fenomen, erkek arkadaşıyla canlı yayında ilişkiye girdi.

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi
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Kanadalı Instagram fenomeni, erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla bütün takipçilerine izletti.

Müzik eşliğinde dans ettiği videoları Instagram'da paylaşarak fenomen olan 18 yaşındaki Kristen Hancher, erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla telefonun tuşuna dokununca takipçilerine canlı izletti.

Yaklaşık üç dakika süren ikili arasındaki ilişki esnasında 14 bin takipçi çevrimiçiydi. Takipçiler videoyu yorum yağmuruna tutunca konuyla ilgili bir açıklama yapan internet fenomeni, "Videoyu görenler şunu bilsinler ki yanlışlıkla oldu. Bu görüntüleri izleyenler gördüklerini akıllarından silsinler" dedi.

Canlı yayının yanlışlıkla olduğu tekrara tekrar vurgulayan Kristen, hayatta böyle hataların olabileceğini; ama insanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi gerektiğini belirtti.

cinsel ilişki , fenomen , erkek
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