Canlı yayında dikkat çeken açıklama: ''Aylar önce yayılmış olabilir''

Aybü Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şervan Gökhan, Habertürk canlı yayınında koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gökhan, açıklamasında bu sene çok ilginç vakalar gördüklerini belirterek koronavirüs salgınının bütün dünyaya aylar öncesinden yayılmış olabileceğini belirtti.

Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Aybü Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şervan Gökhan Türkiye'de koronavirüs vakasının 11 Mart'tan daha önce görülmüş olabileceğiniz ve dünyada da daha önce yayılmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Prof. Dr. Şervan Gökhan'ın açıklamaları şu şekilde:

"BU SENE ÇOK İLGİNÇ VAKALAR GÖRDÜK"

"Bu sene çok ilginç vakalar gördüğümüzü söyleyebilirim. Gerçi bakanlığın açıkladığı sürveyansa göre geçen sene ve bu sene arasında; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Şubat'ın ortasına kadar görülen pnömoni vakalarının birbirinden çok sayısal olarak farklı olmadığı yönünde bir açıklaması var.

"TAMAMEN BİZİM SUBJEKTİF BİR KRİTERİMİZ"

Biz özellikle bu sene acil servislerde göğüs hastalığı kliniğinde, hem kendi hastanemizde hem de diğer hastanedeki arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman çok daha fazla genç hasta, çok daha fazla pnömoni gördüğümüzü düşünüyoruz. Ama bu objektif bir çalışmaya dayanmıyor. Bu tamamen bizim subjektif bir kriterimiz.

"DAHA ÖNCESİNDE BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMIŞ OLABİLİR"

Bu sene çok yoğun geçirdik bu hastalarla kışı. Ben acaba şöyle bir şey aklımdan geçmiyor da değil. Evet bizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Dünyada yine Ocak, Şubat aylarında ilk vakalar görülmeye başlandı ama bunun daha öncesinden de bütün dünyada yayılmış olacağını yine bir şekilde adının konmamış olabileceğini düşünüyorum açıkçası.

"İLK TANI KOYDUĞUMUZ TARİHLERDEN ÇOK DAHA ÖNCESİNDE BU VAKALARLA KARŞILAŞMIŞ OLABİLİRİZ"

Son makale çıktı hakem değerlendirmesinden geçmemiş ham halinde olan bir makale. Yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da ilk vaka Şubat ayının ortalarında ortaya çıkmıştı. Bu makaleye göre Ocak ayında görülmüş olabilir ilk vaka. Dolayısıyla bizim ilk tanı koyduğumuz tarihlerden çok daha öncesinde bu vakalarla biz karşılaşmış olabiliriz diye düşünüyorum."