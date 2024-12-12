Canlı yayında ilan etti: ''Öcalan'ı İmralı'dan çıkarsınlar, öldürteceğim''

MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan çıkartılıp Meclis’e gelmesi veya ev hapsi uygulanması durumunda “Açıkça söylüyorum. Öcalan'ı çıkarsınlar, öldürteceğim” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda bebek katili Abdullah Öcalan için "gelsin Meclis’te DEM Parti'nin grup toplantısında terör örgütünün lağvedildiğini ilan etsin" demişti.

Bahçeli’nin açıklamasına AK Parti'den de destek gelirken, Öcalan’ın İmralı’dan çıkartılıp Ankara’ya getirilerek cezasının ev hapsine döndürüleceği iddiaları üzeirne MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"O İTİ EV HAPSİNE ÇIKARSINLAR EN YAKININDAKİ ADAMA ÖLDÜRTECEĞİM"

Ahmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Türk milletinin sinir uçlarıyla algısıyla oynanıyor. Alay ediliyor. Buna kimsenin gücü yetmez. O İmralı’daki iti ev hapsine çıkarsınlar namus ve şeref sözü veriyorum en yakınındaki adama onu öldürteceğim. Ona dokunamama sebebimiz orada olması. Çocuklarımın intikamını bu yüzden alamıyoruz. Açıkça söylüyorum, çıkarsınlar öldürteceğim” ifadelerini kullandı.