Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu

İktidara yakın Ülke TV'de sunucu Mustafa Yıldız, Tarım Kredi marketlerinde ürünlere ne kadar indirim geldiğini hesaplarken sosyal medyada espri konusu oldu.

İktidara yakınlığı ile bilinen Ülke TV’de canlı yayınlanan Haber Servisi programında iktidarın Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerde gerçekleştirdiği indirimler haberleştirilirken dikkat çeken bir hesap yapıldı.

Programın sunucusu Mustafa Yıldız, eline hesap makinesi alarak ürünlerde ne kadar indirim yapıldığını vatandaşa aktarırken gerçekleşen indirimleri büyük rakamlar olarak sunmaya çalıştı.

Ancak hesap makinesinde yaptığı hesabın ardından yapılan indirimin 1 lira olduğu ortaya çıkınca Yıldız, sosyal medyada espri konusu oldu.