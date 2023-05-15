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Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan AA'ya talimat verdi''

Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan AA'ya talimat verdi''
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Gazeteci Murat Yetkin Fox TV canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anadolu Ajansı’na talimat verdiğini öne sürdü.

Gazeteci Murat Yetkin, FOX TV canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Yetkin, “Erdoğan seçimleri İstanbul’dan izleyecekti. Karar değiştirip Ankara’ya geçti. Münipülasyon yapan Anadolu Ajansı’na ‘Ben açıklama yapana kadar yüzde 10 fark korunsun’ talimatı verdi” dedi.

Anadolu Ajansı: ''Tüm itham ve iddiaları reddediyoruz''Anadolu Ajansı: ''Tüm itham ve iddiaları reddediyoruz''Medya

 

Etiketler murat yetkin recep tayyip erdoğan talimat anadolu ajansı
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