Canlı yayında olay iddia: ''İdlib bir ABD operasyonudur''

Tele1 TV ekranlarında Uğur Dündar’ın moderatörlüğünü yaptığı, Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konukları Prof. Dr. Emre Kongar, Gazeteci Yılmaz Özdil, Emekli Amiral Türker Ertürk ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ oldu.

Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Demokrasi Arenası’nda bu hafta İdlib’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Suriye politikası masaya yatırıldı.

Programda konuşan Özdil, “Dünyanın bütün ülkelerinde 33 kedi ölse sorumlular istifa eder. Bizde 33 vatan evladı şehit oldu istifayı boş verin çıkıp konuşan bir yetkili yok” dedi.

Özdil konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

* İstanbul’daki köprü arazisinden emeklilere verilecek bayram ikramiyelerine kadar her konuda konuşan AKP Genel Başkanı, iki gündür ortada yok. 33 tane kedi ölecek Fransa’da bir kişi sorumluluk üstlenip istifa eder.

* Dün gece orada ne oldu? RTÜK kuralları olduğu için elbette net olarak ifade edemiyorum ama hadisenin sadece bu kadar olmadığını biz biliyoruz. Şu anda sahada çocuklarımız var.

* Bununla sınırlı olmadığını söyleyebilirim. Bununla dediğim Hatay Valisi’nin söylediğiyle sınırlı değil.

* 33 askerimizi sanki henüz dün gece değil de 27 sene önce kaybetmiş gibiyiz. Çünkü bu sabah itibariyle yandaş medyada bir mülteci rüzgarı başlattılar. Şehitlerin Ş’si konuşulmuyor.

* Bütün Türk halkını dikkatini buraya çektiler, insanlar şu anda sanki bu 33 şehit 27-50 sene önce kaybetmişiz gibi şehitleri konuşmasın, Suriye’yi konuşmasın bottaki mülteciyi konuşsun diye hala millete problem veriyorlar.

EMEKLİ AMİRAL TÜRKER ERTÜRK: BU İKİNCİ BİR BALKAN FELAKETİDİR

Canlı yayına Skype ile bağlanan Emekli Amiral Türker Ertürk’ün açıklamalarından satır başları:

*Gazi Meclis bu duruma el koymak zorundadır.

*Bugün Türkiye’nin İdlib’den daha önemli bir sorunu yok. Biz olağanüstü toplanmalıydık.

*Muhalefet bu işin peşini bırakmamalı. Millet İttifakı meclis altında toplanmıyorsa başka bir yerde toplanmalı.

*İdlib bir ABD operasyonudur. Rusya ile çatışma tırmanırsa Türkiyenin arkasında durmayacak.

*İktidar da bu işin içinde. Bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. S-400’den kurtulmak istiyorlar. Bunun için bir fırsat yaratıldı. İktidar yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışıyor.

*Bu felaket ikinci bir Balkan felaketidir.