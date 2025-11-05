Canlı yayında olay iddia: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kabineye mi giriyor ?

Gazeteci İsmail Saymaz Ankara kulislerinde MHP lideri Bahçeli'nin talebiyle Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine İstanbul Valisi Davut Gül ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in getirileceğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Başkent kulislerini sallayan kabine revizyonu kulisi gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

Halk TV'de canlı yayın konuğu olan gazeteci İsmail Saymaz İçişleri Bakanlığı görevinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle bir değişiklik yapılacağını öne sürdü.

İsmail Saymaz'ın iddiasına göre İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya'nın yerine İstanbul Valisi Davut Gül'ün ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in getirilmesi gündemde.

İşte İsmail Saymaz'ın o açıklamaları:

"Sayın Bahçeli'nin benim bildiğim kadarıyla Ali Yerlikaya'nın üzerini çizdiği söyleniyor. Yani atamalardan karar kaynaklı olarak. Yakın zamanda bu sorunun da aşıldığı yerinde çeşitli bilgiler bana ulaştı. Önümüzdeki hafta MHP'den MHP'nin şerhleri nedeniyle çıkmayan valiler kararnamesi çıkabilir.

Birkaç hafta sonra Ali Yerli Kayaya’nın da bakanlığının son bulabileceği şeklinde duyumlar var bende. En kuvvetli adayın İstanbul Valisi Davut Gül olduğu ikinci potansiyel adayın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek olduğu ileri sürülüyor."