Canlı yayında olay olacak iddia: AK Parti'nin transfer için görüştüğü büyükşehirler diyerek açıkladı

Dün partilerinden istifa eden 3 milletvekilini transfer eden AK Parti'nin şimdi de aralarında büyükşehirlerin de yer aldığı çok sayıda belediye başkanı ile transfer görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı...

AK Parti'nin çok sayıda büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla transfer görüşmeleri yürüttüğü iddia edildi.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında canlı yayınında konuyla ilgili kulis bilgilerini aktaran gazeteci Fatih Atik, AK Parti'nin yeni transferler için kolları sıvadığını söyledi.

Atik, bir taraftan milletvekili transfer çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin 9-10 milletvekili ile görüştüğünü de belirtip, AK Parti'nin temas kurduğunu iddia ettiği belediyeleri de tek tek sıraladı.

İşte Atik'in o açıklamaları:

"Afyon Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi... İzmit'le de olabilir. Şu an geçen yok. Balıkesir belediyesinde de operasyon oldu. Bu süreçler öyle hemen olmuyor. Görüşmelerin devam ettiği, daha önce de adları duyulmuştu bunların zaten. Afyonkarahisar, Balıkesir, İzmit, Bursa gibi büyükşehir belediye başkanlarını ve daha İzmit ilçe ama yani... Bunların ilçeleriyle beraber farklı çok sayıda belediye başkanıyla... İzmit merkezinde onların da temasları devam ediyor ama bu şu değil yani; görüşmeler var. Kendileri gelmek istiyor bazıları belediye başkanlarının. Bazılarına AK Parti davette bulunuyor. Ama bu iş o kadar hızlı olmuyor."

