Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken iddialar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Halk TV'ye Sedat Peker yakalandı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gazeteci Barış Pehlivan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gözaltına alındığını iddia etti. Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, iddiaları yalanladı.

Olur, Pehlivan’a yaptığı açıklamada, Peker’in Dubaili yetkililerle bir görüşmede olduğunu bildirdi.

Pehlivan, Halk TV’de yaptığı açıklamada, Olur’un, "Peker ile öğle saatlerinde görüştüm. Şu an Dubai yetkilileriyle görüşüyor" iddiasında bulunduğu aktardı.

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Olur’un, Pehlivan’a aktardığı bilgiye göre; Peker, davet üzerine bu görüşmeyi yapmak için konutundan ayrıldı.

Peker’in yanında telefonu olmadığı da yine Emre Olur tarafından yapılan iddialar arasında yer aldı.

YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada ise Peker’in, MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaldığı evde yakalandığı iddia edildi. Operasyonun da Katar üzerinden İHA desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.