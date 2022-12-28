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  3. Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü

Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tacizle suçlanan Sinan'ın daha önce karısını ve çocuklarını taciz ettiği iddiası stüdyoyu karıştırdı. Müge Anlı sinirden gözyaşlarına hakim olamazken, avukat Rahmi Özkan şüpheliye beddualar savurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 11 gündür aranan Arife Gökçe olayından yeni gelişmeler geldi. Müge Anlı, Arife'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan'la konuşurken canlı yayına gelen telefon her şeyi altüst etti. Yayına bağlanan şahıs "Sinan, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik" dedi.

MÜGE ANLI SİNİRDEN AĞLADI, RAHMİ ÖZKAN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Bu sözlerin ardından Avukat Rahmi Özkan kendini tutamayıp Sinan'ın yüzüne tükürürdü. Özkan o sıralarda "Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkartmasın. Allah'ın belası ırz düşmanı herif. Tu Allah cezasını versin senin be..." ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise o anlarda sinirden ağladı.

"BUNU NASIL YAPARSIN"
Tüm bu olaylar yaşanırken Sinan'ın kız kardeşi de canlı yayına bağlandı. Serap Bayrak isimli kadın kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatmasını söyleyen Serap Bayrak, "Annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın" diyerek ağladı.

KENDİ KARDEŞİNE BİLE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATMIŞ
Öte yandan Sinan Sardoğan "Arife anne" dediği 64 yaşındaki kadınla birlikte başka kadınları da taciz etmiş. Kardeşine cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın Tokat'ın bir başka ilçesinde yaşayan köylüsü kadını da taciz edip kapısına kadar gitmiş.

Etiketler müge anlı ile tatlı sert rahmi özkan cinsel taciz
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