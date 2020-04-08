Canlı yayında şok sözler: ''50 kişiyi itlaf ederek virüsü önleyebilirdik''

HABER3COM // Halk TV ekranlarında gazeteci Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset adlı programın canlı yayın konuğu Prof. Dr. Ali Demirsoy'du. Koronavirüsün tartışıldığı canlı yayında dikkat açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Demirsoy, Çin'de korona virüsü hastalarının ilk ortaya çıktıkları anda öldürülmeleri gerektiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ilk hastaların öldürülmeleri halinde dünyadaki pek çok insanın hayatının kurtulacağını söyleyen Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Buna bilim denir' dedi.

"Bu salgını önleyebilirdiniz en başında" diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Eğer bu soru bana sorulsaydı, eğer Çin'den gerçekten hipokrat yemini etmemiş ve bilime tamamen inanmış biri bana telefon etseydi. Deseydi Ali Demirsoy böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım. Ne yapardım biliyor musunuz ? Oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün 1 milyon insanın ölümünü önlemiş olurdunuz. İşte buna biz bilim diyoruz bilim" dedi.