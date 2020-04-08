  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Nisan 2020 17:55

Canlı yayında şok sözler: ''50 kişiyi itlaf ederek virüsü önleyebilirdik''

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve hızla dünyaya yayılan, Türkiye'de de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün nasıl engelleneceğine ilişkin Halk Tv canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Demirsoy, "50 kişiyi itlaf virüsü önleyebilirdik" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

HABER3COM // Halk TV ekranlarında gazeteci Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset adlı programın canlı yayın konuğu Prof. Dr. Ali Demirsoy'du. Koronavirüsün tartışıldığı canlı yayında dikkat açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Demirsoy, Çin'de korona virüsü hastalarının ilk ortaya çıktıkları anda öldürülmeleri gerektiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ilk hastaların öldürülmeleri halinde dünyadaki pek çok insanın hayatının kurtulacağını söyleyen Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Buna bilim denir' dedi.

"Bu salgını önleyebilirdiniz en başında" diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Eğer bu soru bana sorulsaydı, eğer Çin'den gerçekten hipokrat yemini etmemiş ve bilime tamamen inanmış biri bana telefon etseydi. Deseydi Ali Demirsoy böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım. Ne yapardım biliyor musunuz ? Oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün 1 milyon insanın ölümünü önlemiş olurdunuz. İşte buna biz bilim diyoruz bilim" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Prof. Dr. Ali Demirsoy , 50 kişiyi katlederek virüsü önleyebilirdik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM