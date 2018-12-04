Canlı yayında uğradığı tecavüzü anlattı

Evliyken başkasından olan çocuğunu görmek isteyen ve akrabasının tecavüz ettiği talihsiz kadının hikayesi Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. 24 yaşındaki Birgül Memiş'in annesi canlı yayında kızının uğradığı tecavüzü anlattı.

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 24 yaşındaki Birgül Memiş'in hikâyesi Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Birgül'ün akrabası tarafından tecavüze uğradığını annesi de kabul etti.



17 YAŞINDA AKRABASI TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI

2 eş bir sevgili ve evlilik dışı bir çocuk sahibi olan Birgül Memiş'in mazisinden bir de tecavüz olayı çıktı. Müge Anlı Birgül'ün sırrını şöyle anlattı: "Birgül'e kızdığınızın farkındayım ama Bilgül'ün de çok farklı bir hayatı var. Çok açıklayarak söyleyemiyoruz ama Birgül zamanında bir akrabasının tecavüzüne uğramış. Bunu ailesi kabul etmiyor. Brigül'ün yalan söylediğini düşünüyor ve sahip çıkmıyor. Birgül o zaman 17 yaşında ve Birgül'ü aile kabul etmiyor dışlıyorlar. Sonra bir erkek kardeşi de benzer bir olaya maruz kalıyor. O çocuğunda hayatı kayıyor. Ben iki kardeşi tanıdım iki kardeşi de yitik."



MÜGE ANLI: BABA OLARAK SAHİP ÇIKMAN GEREKİYOR



Birgül'ün babasına çağrı yapan Müge Anlı "Sen şimdi bizi arayıp çocuğun Birgül'e verilmesini istemediğini söylüyorsun. Ama şimdi bu iki çocuğun anlattığı da kusura bakma sende baba olarak sahip çıkman gerekiyor. Sonra bu çocuklar savuruyorlar bir daha toparlanamıyorlar. " açıklamalarını yaptı.

"TECAVÜZ EDEN AKRABAYI DEĞİL BENİ DÖVDÜLER"

Müge Anlı'nın bu açıklamasından sonra gözyaşlarına boğulan Birgül ise "Belli olunmayacak gibi değildi. Her yerim yara içerisindeydi. Annem dahil aynısını yaptı. Ailede hiç kimsede inanmadı hepsi akrabadan yana oldular. Bana susmamı söylediler bende işe gider gibi evden kaçtım. Sonrada severek evlenmedim Faruk'lada. Aslında niyetim Faruk'lada evli kalmak değildi. Ama Faruk ailesine yalan çıkmasın diye bu kadar uzadı. Faruk bu kadar uzatacağını söylemedi. Bu konuya girilmesini çok istemiyorum "



BABASI İDDİALARI REDDETTİ



Canlı yayına bağlanan Birgül'ün babası Mustafa bey ise iddiaları reddederek "Ben her zaman yanındayım. Çocuğun hasta olduğunda bile ben arabayla hastaneye getiriyordum. Böyle bir şey varsa benden niye gizledin annenden neden gizledin." dedi. Müge Anlı'nın "Siz Birgül'ün uğradığı istismardan haberli miydiniz?" sorusuna ise " Hayır haberim yok. Onun akli dengesi yerinde değil. Kardeşiyle birlik yapıp plan kuruyorlar" açıklamasında bulundu.



ANNESİ CANLI YAYINA BAĞLANIP CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI DOĞRULADI



Canlı yayına bağlanan Birgül Annesi Nedime Hanım ise " Birgül'ün cinsel istismara uğradığını sonradan öğrendim. Faruk'un her söylediği yalan. Birgül'ün üstüne kapıyı kilitlediği, belini kırdığı doğrudur. Birgül ne söylüyorsa doğrudur." dedi.

EVLİYKEN BAŞKASIYLA İLİŞKİYE GİRİP ÇOCUK YAPTI



Birgül Memiş, Müge Anlı'ya ilk eşi Faruk Aydın'da velayeti olan oğlunu almak için çıkmıştı. İddiasına göre çocuk Faruk Aydın'ın değildi. Evliyken bir inşaat işçisi ile ilişkiye girmişti ve çocuk ondan olmuştu. Faruk Aydın ise bugüne kadar oğlunun kendisinden olduğunu bildiğini söylüyor.



MESAJ ATIP ÇOCUĞUN BENDEN OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Oğlunun kendisinden olmadığını Faruk Aydın nasıl öğrendiğini şöyle aktardı: "Bundan bir ay önce bana mesaj attı çocuğun benden olmadığını söyledi. Benim haberim yoktu böyle bir şey olduğundan. Haberim olsa boşardım.



"NE OLURSA OLSUN ÇOCUĞU VERMEM"



Hiç bir erkek böyle bir durumda evliyken başka biriyle beraber olan kadınla devam etmez. Çocuk benden Birgül yalan söylüyor. DNA testi yaptırmak istiyorum. Benden olmazsa da çocuğa bakmaya devam etmek istiyorum. Bu zamana kadar baktım bakmaya da devam edeceğim. Ne olursa olsun çocuğu da vermem."

OĞLUNA 2 YILDIR BABAANNE BAKIYOR



Faruk Aydın eşi Birgül Memiş 2 aylıkken onu terkedince bebeğe baksın diye memleketine gönüp onu annesine emanet etmiş. 2 yıldır küçük çocuğu bakan babaanne Songül Aydın 'Oğlumun çocuğu bile olmasa ben o çocuğu öpüp başıma koydum. Ona bakacağım' dedi. Songül Aydın, Birgül'ün çocuğun oğlundan olduğunu söylediğini aktardı.