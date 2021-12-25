Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma''

Tele1'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını değerlendiren Ekonomist Meliha Okur, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a "Gel bakayım karşıma" diyerek seslendi.

Tele1’de yayınlanan Uğur Dündar’ın sunduğu “Demokrasi Meydanı” programına konuk olarak katılan ekonomist Meliha Okur’un yaptığı açıklamalar, sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomist Meliha Okur programda şunları söyledi;

“Nebati’yi 90’lı yıllardan tanırım. Kendisini o kadar iyi tanırım ki, Urfalı ağa çocuğu Nebati, senin Kemal Sunal, İlyas Salman filmlerindeki karakterde olduğunu biliyorum. Ayrıca gökten zembille inmedi. Milli Görüş geleneğinden geldi. Bu gelenekten MÜSİAD üzerinden geldi. Ve Bakan Berat Albayrak’ın yardımcısıydı.”

"YİĞİT BULUT, GEL BAKAYIM KARŞIMA"

Okur şöyle devam etti “1 Dolar eşittir 1 TL diyen kimdi? İmalat sanayiyi de üretimden koparan, bol sıcak parayla, aslında bizi rahatlatan bu sürecin sorumluları ortadan çekilemezler. Biz o dönem Yiğit Bulut’la çalışıyorduk. Yiğit Bulut “1 Dolar eşittir 1 TL” diye yazılar yazıyordu. Anlatıyordu. Yiğit Bulut bir dakika sen benim eski arkadaşımsın gel bakıyım karşıma, şimdi seninle tartışacağım. Çünkü ben 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. Konjonktüre göre pozisyon almıyorum.” dedi.

"ALKIŞ"

Gazeteci Yalçın Bayer, Meliha Okur'un sözlerine ”Uğur Dündar’ın Mersin’de Tele1’deki programında (Ali M. Başarır, Mine Özbek) Meliha Okur, “Borsada keriz silkeleme operasyonu vardır” dedi. Bakan Nebati’nin kim olduğunu anlatırken, ağır bir üslupla yaşananlar için “Çıkın karşıma. Arkadaşım Yiğit Bulut’u da bekliyorum” dedi. Alkış!” ifadelerini kullanarak destek verdi.

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