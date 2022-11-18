Canon Mürekkep: Verimli Kullanım, Üst Düzey Kalite

Yazıcı sarf malzemelerinde en iyi kalitede sonuç almak için, kaliteli markaları tercih etmek önemli. Canon mürekkep modelleri, yazıcılarda çıktı kalitesini en üste taşımasına ek olarak verimlilikle de öne çıkıyor.

Bir mürekkep kartuşu ile yazdırılabilen çıktı sayısı bakımından fark yaratan Canon, hem bireysel kullanıcılar hem de profesyonel baskı merkezleri için en çok tercih edilen markalardan. Peki Canon mürekkep özellikleri ve çeşitleri neler? İnternetten mürekkep ve diğer yazıcı sarf malzemelerini satın alırken nelere dikkat etmeli?

ISO Standartlarında Mürekkep

Canon mürekkeplerin özellikleri içinde, sayfa verimliliğinin en önemli konu olduğunu belirttik. Marka, bu konuda uluslararası test standartlarını uyguluyot. ISO standartlarına göre Canon’un diğer yazıcılarla yapılan mürekkep testlerinde elde ettiği sonuçlar, kalitesini ifade ediyor.

Canon mürekkepler, çerçevesiz 10 * 15 cm fotoğraf kağıdı baskısında ISO/EIC 29102 stnadartlarına sahiptir. A4 belge baskısında ise ISO/EIC 24711 standartlarına uygundur. Markanı A3+ fotoğraf baskısındaki mürekkep verimliliği de standartlara uygundur. Canon XL mürekkep, standart verimliliğin çok üzerinde bir sonuç veriyor. Kompozit verimlilik ise, CMY mürekkep tüketiminde Canon’u ön plana çıkarıyor.

Yazıcı Modeliniz için En Uygun Canon Mürekkep Hangisi?

Canon sarf malzemelerinde verimliliği ve baskı kalitesini en üst seviyede alabilmek adına, orijinal mürekkep modellerinde model-seri ile en uygun seçenekleri tercih etmek gerekiyor. Canon mürekkepli yazıcılar için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinde aşağıdaki seriler en çok tercih edilenler arasında:

Kartuş mürekkepleri

Lucia Dye mürekkepleri

Lucia pigment mürekkepleri

Lucia Pro pigment mürekkepleri

Bunlara ek olarak masaüstü yazıcı mürekkepleri, maxify mürekkepleri, tanklı yazıcı ve universal eco mürekkepleri de Canon’un en çok tercih edilen ürün seçenekleri arasında bulunuyor.

Orijinal Canon Mürekkepler İnternete Özel İndirimli

Canon mürekkep ve diğer sarf malzemelerinde alışveriş yaparken orijinal ürünlere yer veren platformlar tercih edilmeli. Online sarf malzemeleri satışında öne çıkan Sarfet, Canon’un yanı sıra Brother, Ricoh, Lexmark, HP ve Epson gibi markaların sarf malzemelerinde en iyi fiyatları sunuyor. Uzun yıllardır profesyonel baskı merkezlerinin ve bireysel yazıcı sahiplerinin tercih ettiği Sarfet’te mürekkep, kartuş ve fotoğraf kağıdı seçeneklerini keşfedebilirsiniz.