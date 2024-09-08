Cansız bedeni çuvalda bulunmuştu: Narin soruşturmasında gözaltı fırtınası

Diyarbakır'da arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 1,5 km mesafede cansız bedeni bulunan minik Narin ile ilgili soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin G. soruşturması kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son edinilen bilgilere göre gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin G.'ın öldürülmesine dair soruşturmaya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.



BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltılara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

Gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin'e ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin G.'ı (8) arama çalışmalarında acı haber geldi. Narin'in cesedine köyünden 1.5 km uzaklığında ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin'in cansız bedeninin Jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu, köye yaklaşık 1 km metre mesafedeki dere yatağından son durumu aktaran DHA muhabiri Emrah Kızıl köye giriş-çıkışların kapatıldığını, ekiplerin bölgede çok sayıda çalışma sürdürdüğünü söyledi.

Dere yatağına atıp taş ve dallarla örtmüşler

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Narin’in cansız bedeninin nasıl bulunduğunu açıkladı. Vali Zorluoğlu, Narin’in dere yatağında çuval içinde ve üzerinin taş ve dallarla örtülü bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, Narin’in üzerinde son görüldüğü kıyafetlerin bulunduğunu belirterek, öldürüldükten sonra çuvala konulduğunun değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Tunç: Hesap verecekler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümü ile ilgili sorumluların adalet önünde hesap vereceğini açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

"Cansız bedeni çuvalın içinde bulundu"

Sözcü TV yayınına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç, "Dere yatağında çuval içinde Narin'in cesedi bulunuyor. Sabah saatlerinde bir bilgi geliyor. Gelen bilgi üzerine jandarma timleri apar topar ihbarın yapıldığı alana gidiyorlar. Arama çerçevesinde Narin'in cesedinin gömüldüğünü düşünmüyorlardı o yüzden dere yataklarına yoğunlaşmışlardı. Bugünkü ihbar arama çalışmalarını sonlandırdı. Narin'e ait olduğu belirtilen bir kırmızı terlik vardı, daha sonra terliğin Narin'e ait olmadığı söyleniyordu. Narin'in cesedinin bulunduğu dere yatağında kırmızı terliğinin bulunmuş olduğu yer. Daha önce orada aranmıştı." dedi.

Yakınları tarafından öldürüldüğü iddia edildi

Gazeteci Veysi İpek, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada kahreden bir iddiayı paylaştı. İpek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Narin dere yatağının genişletilmiş bölümünde bulundu. İlk belirlemelere göre yakınlarının Narin'i bu noktada öldürdüğü bilgisi var. Ancak bu teyide muhtaç bir bilgi. Jandarma köye giriş çıkışları kapattı sabah saatlerinde. Dün de bu noktada yoğun bir çalışma vardı. Su altı ekipleri bölgedeydi."

Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da şu açıklama geldi:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

21 Ağustos'tan beri kayıptı

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin G., çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası A.G., aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri de bölgedeki göleti iki kez araştırdı.

Son görüntüsü okulun güvenlik kamerasındaydı

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta ailenin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin G.'a ait olmadığı belirlendi.

Ağabeyi gözaltına alındı, amcası tutuklandı

Soruşturma kapsamında Narin G.'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. gözaltına alındı. S.G.'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.