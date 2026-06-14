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Cansız bedeni streç filme sarılmış halde bulunmuştu... Sanığın ifadesi şoke etti!

Cansız bedeni streç filme sarılmış halde bulunmuştu... Sanığın ifadesi şoke etti!
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Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde, Özbekistan uyruklu D.U.'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılanan sanık M.K. hakkındaki dava ilk duruşmada karara bağlandı. Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi, maktulü evinde saklayan ve ölümüne sebebiyet veren sanığı hiçbir takdiri indirim uygulamadan 'kasten nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Çanakkale'de geçtiğimiz yıl temmuz ayında meydana gelen ve kamuoyunda üzüntü yaratan kadın cinayeti olayının adli süreci hızla tamamlandı. Esenler Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu D.U.'nun (63) hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanık M.K. (48), hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 21 Temmuz 2025 tarihinde, kozmik terapi ve masaj işiyle uğraşan D.U.'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Esenler Mahallesi Neydim Sitesi'ndeki adrese giden ekiplere kapıyı maktulün sevgilisi M.K. açtı.

Kilitli olan masaj odasının kapısını açan polis ekipleri, D.U.'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın detaylı çalışmalarının ardından cenaze Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şüpheli M.K. derhal gözaltına alınarak tutuklandı.

Sanık M.K. hem emniyet ifadesinde hem de mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Sanık, D.U.'nun fenalaştığını, kalp masajı yapmasına rağmen kurtaramadığını ve korktuğu için durumu kimseye haber vermeyerek verileri sildiğini iddia etti.

Mahkemeden İndirimsiz Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından açılan davanın ilk duruşması Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Maktulün yakınlarının da katıldığı duruşmada sanık ve tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanığın beraat talebini ve savunmasını inandırıcı bulmayan mahkeme heyeti, adaletin tecellisinde örnek teşkil edecek bir karara imza atarak, sanık M.K. hakkında hiçbir takdiri indirim uygulamaksızın "Kadına karşı kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 

DHA

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Etiketler Çanakkale asayiş kadın cinayeti ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis ağır ceza mahkemesi kadın cinaeyeti streç film
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