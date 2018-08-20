Cansız manken zannettiler ceset çıktı !

Adana'da dün akşam saatlerinde Seyhan Nehri'ne giren gencin cesedi bulundu. Yusuf Göl isimli vatandaş "Biz ilk başta cansız maket zannettik. Bazı vatandaşlar kontrol etti gerçekten de cesetmiş. Hemen polisi arayarak durumu bildirdik." diye konuştu.

Merkez Çukurova İlçesi Dilberler Sekisi mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar Seyhan Nehriyatağında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde ölen kişinin dün akşam saatlerinde nehre girdikten sonra kaybolan 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan olduğunu tespit etti. Gencin cesedi polis ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Ceset yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'CANSIZ MANKEN ZANNETTİK'

Cesedi bulanlardan Yusuf Göl gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kenarında oturduğu sırada yürüyüş yapanların nehir yatağında ceset olduğunu söylediğini belirtti.

Çevredeki bazı vatandaşların kontrol amaçlı nehir yatağına girdiklerini belirten Göl, "Biz ilk başta cansız maket zannettik. Bazı vatandaşlar kontrol etti gerçekten de cesetmiş. Hemen polisi arayarak durumu bildirdik." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün, arkadaşıyla Seyhan Nehri kenarına gelen Ali Alkan Aslan (19) suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ekipler karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara vermişti.