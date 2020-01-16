  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ocak 2020 16:27

Cansız mankenin üzerinden montu çaldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir mağazanın önünde cansız mankenin üzerindeki montu şüpheli kişi çaldı. Kameralara böyle yakalandı.

Cansız mankenin üzerinden montu çaldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul, Esenyurt'ta bir kişi giyim mağazası önündeki cansız mankenin üzerinde bulunan montu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir giyim mağazası önüne gelen ve rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız bir süre cansız mankenlerin üzerindeki montları inceledi.

Çevreyi de kontrol eden hırsız cansız mankenin üzerinde bulunan ve yaklaşık 200 lira değerindeki montu alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın montu çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, aynı mağazada daha öncede benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı öğrenildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
esenyurt , mont , cansız manken
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM