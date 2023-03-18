Çapa Tıp'ın yıllardır süren inşaatıyla ilgili olay iddia

CHP Milletvekili Murat Emir, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin taşınacağı Hasdal’daki yeni kampus inşaatının durdurulan ödenekler nedeniyle durma noktasına geldiğini iddia etti.

CHP’li Milletvekili Murat Emir, binalarında çatlaklar oluşan ve deprem riski nedeniyle taşınması gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin son durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Çapa Tıp Fakültesi’nin yeni binası için 2017’de yeni bir proje başlatıldığını anımsatan Emir, Bakan Koca’nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “Çapa’nın Hasdal Kampüsü inşaatı hızlandırılıp faaliyete geçirilecek” dediğine işaret etti.

Buna karşın yeni inşaata yönelik ödeneğin durduğu iddiasında bulunan Emir, şunları kaydetti:

“İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin Hasdal’a taşınması 2017’de planlanmış ve arazi tahsisi yapılmıştı. İnşaat projesi de 2020’de hazırlandı ve aynı yıl inşaata başlandı. İnşaat ihalesi de yine tanıdık isimlerden birine, Kolin İnşaat’a verildi. İhale yapıldığında hastanenin acil poliklinikler ve yoğun bakım ünitelerinin yer alacağı ilk etabının 2023’te bitirileceği açıklanmıştı. İkinci etapla birlikte projeninin tamamı da 2025’te bitirilecekti. Ancak, şu an itibariyle hastanenin kaba inşaatının dahi bitirilemediğini görüyoruz.”

‘FİRMAYA ÖDEME’ İDDİASI

İnşaatın neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyerek, “Çünkü, ödenek durma noktasına geldi” diyen Emir, “Bakanlık ödenek tahsis edemeyince inşaat da ilerleyemiyor. Üstelik, bitmeyen kaba inşaat için firmaya ödeme yapıldığı iddiaları da bize ulaşıyor. Bakanlık, bu iddialara da açıklık getirmeli. Şehir hastaneleri için bir çırpıda milyarlarca liralık kaynaklar aktaran iktidar, söz konusu kamu hastaneleri olunca kaynak bulamıyor. Çünkü burada rant olmadığını biliyorlar” dedi.