Çarpıcı iddia ! AK Partililer Babacan'ın partisine geçecekler mi ?

AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın parti kuracağı siyaset kulislerinde konuşuluyordu. Babacan Aralık 2019 sonunda kurulacağı ileri sürülen partinin Ocak 2020’inde kurulacağını açıklamıştı.

Babacan cephesinin AK Partili kimi milletvekilleri ile de görüştüğü ve kuracağı partiye geçmeleri konusunda kendilerinden söz aldığı iddia edildi.

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre, Babacan Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ve AK Parti’den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun yanı sıra TBMM’de grup kurmaya yakın sayıda AK Parti vekilin desteğini aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca yeni parti çalışmalarında yer alan bir ismin, sadece AK Parti’li milletvekilleri ile temas halinde olduklarını belirterek, “Partiyi kurduğumuzda Meclis’te grup kuracak bir sayıda olmasa bile, bir grup AK Parti milletvekilinin istifa ederek partimize geçeceği kesin. Böyle bir kan kaybını belediye başkanlarının geçişleri ile kapatamazlar” dediği aktarıldı.