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Casperlar çetesine büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Casperlar çetesine büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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''Casperlar'' adlı suç örgütüne yönelik 231 adrese düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda ‘Casperlar’ olarak adlandırılan ve Hamuş kod adlı İ.A.'nın liderliğindeki silahlı suç örgütü üyelerinin, İstanbul'da, ‘Kasten Öldürme’, ‘Nitelikli Yağma’, ‘İş Yeri Kurşunlama’, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Fuhuş ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’ suçlarına karıştıkları tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 231 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edildiği öğrenildi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 adet fişek, uyuşturucu haplar, 940 gram esrar ele geçirildi.

DAHA ÖNCE 150 KİŞİ YAKALANDI

Casperlar ve Daltonlar arasındaki düşmanlık nedeniyle meydana gelen kasten öldürme olayları olmak üzere toplam 116 eylem gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu eylemlere karıştığı tespit edilen 'Casperlar' suç örgütünün 150 üyesi de farklı tarihlerde yakalanarak tutuklandı.

ÖRGÜT LİDERİ ALMANYA’DA YAKALANDI

Örgütün lideri Hamuş kod adlı İ.A. hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında Almanya’da yakalandığı, iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği öğrenildi. 

DHA

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Etiketler casperlar suç örgütü çete gözaltı
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