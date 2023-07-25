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Çatıda çıplak güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı

Çatıda çıplak güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı
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Düzce'de, bir binanın çatısında çıplak halde güneşlenen erkek, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.

Cedidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler düzce çıplak güneşlenme
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