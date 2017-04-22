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  1. 22 Nisan 2017 21:20

Çatışma çıktı: Yaralı askerlerimiz var

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı.

Çatışma çıktı: Yaralı askerlerimiz var
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Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı. Güvenlik kuvvetlerinin teröristlere ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık verilmesi ile çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi.

İHA

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