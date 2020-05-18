Çavuşoğlu: ''Yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti''

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar yurt dışında yaşayan 535 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek tek ailelerini arıyoruz. Hepsi de sağlık sistemindeki başarıdan, ülkemizin vatandaşına gösterdiği ilgiye kadar devletin ne kadar güçlü ve şefkatli olduğunu gördüklerini söylüyorlar. 'Size oy vermedik. Belki bir daha vermeyiz ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar güçlü olduğunu, potansiyelinin ne olduğunu gördük.' diyorlar. Bugüne kadar 438 cenazemizi de ülkemize getirdik. Bazı vatandaşlarımız da cenazelerini orada defnetmek istedi."