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Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un acı günü

Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un acı günü

Çocuklar Duymasın dizisindeki, 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik´te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti.

Türk Televizyon dizilerinde 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi gören babası Coşkun Özmol, bugün yaşamını yitirdi.

Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Coşkun Özmol'un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi.

Etiketler çaycı hüseyin ölüm
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