Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un acı günü

BioNTech aşısı için imzalanan anlaşmada gizli Türkiye maddesi ortaya çıktı

Fulya ile Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren ihanet olayı

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Dünyanın en güçlü 50 kadını açıklandı... Listede Türkiye'den de 1 isim var