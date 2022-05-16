Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün açıkladığı çay alım fiyatlarının ardından Çaykur, çay fiyatına yüzde 43,7 zam yaptı. Üstelik bir ay sonra bir kez daha zam geliyor...

BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, 2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Sektör paydaşları, Çaykur'un Haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çay fiyatı kilogram başına 30 kuruşluk destek primi ile 7 lira olmuştu.

ÇAY ZAMMI ENFLASYON SEPETİNE ETKİ EDECEK

TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0.24 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek.

ALIM FİYATINI ERDOĞAN AÇIKLAMAIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum."