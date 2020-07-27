Prof.Dr. Celal Şengör neden ateist olduğunu açıkladı.

Evrim Ağacı’nın “Zor Sorular” adlı YouTube programına katılan Celal Şengör, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Celal Şengör neden ateist” sorusuna yanıt veren Şengör, “Bir Tanrı’nın varlığı hakkında en küçük bir işaret göremedim. Yok böyle bir şey. Din adına söylenenlerin alenen yalan olduğunu görüyorsunuz” diye yanıt verdi.

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CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1973 tarihinde Robert Koleji'ni bitirdikten sonra 1978'de ise State University of New York at Albany'den Jeolog olarak mezun oldu ve aynı üniversiteden 1979'da yüksek lisansını bitirdi.

1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsünde asistan olarak görev yapmaya başladı. 1982'de de State University of New York at Albany'den doktora aldı. 1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti'nin Başkanlık Ödülü'nü, 1986'da TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında doçent oldu.

1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilden Celal Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.

Celal Şengör, ileri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bildiğini ifade ederken; Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesini okuyabildiğini de söylemiştir.