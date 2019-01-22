Binlerce kişiye müjde ! İşçiler çok sevinecek...
Binlerce kişiye müjde ! İşçiler çok sevinecek...
Whatsapp çöktü mü ? Kimse kullanamıyor...
Whatsapp çöktü mü ? Kimse kullanamıyor...
Duyan herkes oraya koştu ! Binlercesi toplandı...
Duyan herkes oraya koştu ! Binlercesi toplandı...
AK Parti'den 3 bin kişi istifa etti ! O partiden aday oldu...
AK Parti'den 3 bin kişi istifa etti ! O partiden aday oldu...
Büyük şok ! Giyim devi konkordato istedi
Büyük şok ! Giyim devi konkordato istedi
Merakla beklenen Oscar adayları açıklandı
Merakla beklenen Oscar adayları açıklandı
Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu
Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu
Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
Meteoroloji yarın için uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ocak 2019 20:36

Celal Şengör'ün sözleri yine olay yaratacak !

Profesör Celal Şengör, katıldığı bir programda yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Celal Şengör'ün sözleri yine olay yaratacak !
A+ A-

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Celal Şengör, organ bağışıyla ilgili sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığını ileri sürdü. Şengör ayrıca, "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan’dır, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir" dedi.

Organ bağışı karşıtı sözler söylediği iddiasıyla tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, hem sözlerine açıklık getirdi hem de yeni çarpıcı ifadeler kullandı.

Celal Şengör'ün organ bağışı yorumu olay olduCelal Şengör'ün organ bağışı yorumu olay oldu

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk olan Şengör'ün organ bağışı ile ilgili "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" sözleri, organ bağışına karşıtı olduğu iddiasıyla basında yer aldı.

'ORGAN BAĞIŞINA TARAFTARIM'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışı karşıtlığını içermediğini belirtti. "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" diyen Şengör, "Benim vüducum, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim" diye konuştu.

'ORGANIMI STALİN'E VERMEK İSTEMEM, HERİF 20 MİLYON ADAM ÖLDÜRMÜŞ'

Şöngör, "Ben, bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" ifadelerini de kullanırken, eşine "Öldüğümde vücudumu araştırma kurumuna hediye edin, istedikleri gibi kullansınlar" dediğini de belirtti. "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" sözlerini yineleyen Şengör, "Sadece kendimden bahsediyordum. Elin dangalağını yaşatmaktansa bilimsel araştırma daha önemlidir" diye konuştu.

'MEDYAYA KIZMIYORUM, SOKAKTA YÜRÜRKEN KÖPEK GELİP SİZİ ISIRSA NE YAPABİLİRSİNİZ'

Sözlerinin medya tarafından çarptıldığına değinen Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" derken, Türkiye'de büyük bir cehaletin hüküm sürdüğüne vurgu yaptı. "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri" ifadelerini kullanan Şengör, şunları da söyledi:

'TÜRKİYE'DE 1000 SENEDİR ADAM GİBİ EĞİTİM YOK'

"Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok"

afganistan , celal şengör , organ bağışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM