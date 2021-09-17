Celal Şengör'ün taciz ettiği öğrencinin kim olduğu ortaya çıktı

Bir öğrencisini taciz ettiği anları anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, kamuoyunda büyük tepki topladı. Şengör’ün anlattıkları hala tartışılırken söz konusu kişinin kim olduğu da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aya ait bir Zoom toplantısında İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını anlattı ve kısa sürede büyük tepki topladı. Söz konusu kişinin ‘tarihi değiştiren Türk kızı’ Saniye A. olduğu ortaya çıktı.

BULUŞUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Saniye A., 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü doktora öğrencisiyken Güney Afrika’daki tez çalışmaları sırasında kıtanın en eski dinozor devri öncesi fosilini bulmuş ve yeryüzü haritasının ve tarihinin yeniden yazılmasını sağlamıştı.

YOK OLUŞ TEORİSİ’NDE İMZASI VAR

İTÜ’ye Prof. Dr. Celal Şengör’ün devreye girmesiyle kabul edildiği ortaya çıkan Saniye A., hocası Şengör ile birlikte “yok oluş” teorisini de dünyaya kazandırmıştı. O dönem Şengör, Güney Amerika’ya gönderdiği Aytaman’la ilgili olarak, “Permiyen yok oluş üzerine tez çalışmasında Saniye sık sık bana karşı çıkarak fikirlerimin değişmesine neden oldu. O olmasaydı yok oluş teorisi olmazdı. Yine aynı şekilde Saniye olmasaydı Brezilya’daki bu fosilin hangi döneme ait olduğu da ortaya çıkmazdı” ifadelerini kullanmıştı.

SANİYE SANİYE A. KİMDİR?

Saniye Güven Neumann 1977 yılında dünyaya geldi. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Ve yine 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etti.

NE OLMUŞTU?

Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şaşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

“BABAN BUNU YAPTI MI?”

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.