Celal Uzunkaya gitti emniyetin beklediği haber geldi

Emniyet teşkilatının uzun süredir beklediği rütbe terfileri, genel müdür değişikliğinden sonra yürürlüğe girdi. Böylelikle, görevden alınan Genel Müdür Celal Uzunkaya’nın son imzası terfi kurulunun kararlarına yönelik oldu.

Yürürlükteki mevzuata göre, 30 Haziran’da açıklanması gereken emniyet teşkilatındaki müdür ve amirlerin terfisini öngören Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) kararlarının açıklanmasının gecikmesi, teşkilatta yaşanan krizi gün ışığına çıkarmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya arasında “yönetim krizine” neden olduğu ifade edilen terfi ve atama süreci, Uzunkaya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “gece yarısı” operasyonu sonucunda görevden alınmasıyla gecikmeli olarak tamamlandı.

Cuma gece yarısı çıkan kararnameyle görevinden alınan Uzunkaya’nın başkanlığında haziran ayı başında toplanan YDK’nın kararları, yine Uzunkaya’nın görevini Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’a devretmeden önce imzaladığı son evrak oldu.

Bu süreç, beraberinde bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mevcut mevzuata göre YDK’da alınan terfi kararları, kurul üyelerinin terfi listelerini imzalarıyla onaylamasının ardından son onay için İçişleri Bakanı’na sunuluyor. Bakan onayından geçen listeler 30 Haziran itibarıyla açıklanarak yürürlüğe giriyor.

Ancak emniyet kulislerine yansıyan bilgilere göre, bu yılki kurul kararlarında farklı bir yöntem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın başkanlığından toplanan YDK’nın aldığı kararlarla hazırlanan listeler, kurul üyeleri imzalamadan, ham halde İçişleri Bakanı’na sunuldu.

YDK’nın toplandığı dönemde seçim çalışmaları nedeniyle süreci yakından takip edemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimin ardından Ankara’ya döndükten sonra listeleri incelemeye aldı. İnceleme süreci nedeniyle, terfiler yasada belirtilen tarihte açıklanamadı.

Bu süreç, Soylu ile Uzunkaya arasında gerilime neden oldu.

İddiaya göre listeleri tek tek inceleyen Soylu, bazı düzenlemeler yapılmasını istedi. Bu isteğin gerçekleşmesi için YDK’nın “ikinci kez” toplanması gerekiyordu. Ya da alınan kararlarda kurul üyeleri adına değişiklik yapılması lazımdı.

Uzunkaya’nın direnmesi sonucunda bu durum gerçekleşmedi.

Daha sonra Uzunkaya’nın görevden alınması süreciyle birlikte Soylu’nun “sözlü onay” vermesi sonrasında kurul üyeleri, geçen cumartesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü görevi devir tesliminden önce yeniden bir araya gelerek Soylu’dan sözlü onay alan listeyi imzalayıp geçerli hale getirdi.

YDK toplantısının ardından aynı gün öğleden sonra devir teslim gerçekleştirildi. Soylu’nun onayladığı terfi kararları dün akşam sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna açıklandı.

Yaşananlar sonunda “acaba listelerde değişiklik yapıldı mı?” sorusu gündeme geliyor.

Zirâ, YDK’nın yeni Genel Müdür Aktaş’ın başkanlığında ikinci kez toplanacak olması, terfilerin açıklanmasını daha da ileri bir tarihe erteleyecekti. Üstelik ortada imza konmamış olsa da YDK kararları mevcuttu.

Bu olasılığın ortadan kalkmasıyla bu defa Uzunkaya başkanlığında toplanan ve kurul üyelerinin henüz imza koymadığı listede değişiklik yapılıp yapılmadığı durumu ortaya çıkıyor.

Kulislere yansıyan bilgiler, YDK kararlarına Uzunkaya’nın imza koyduğu şeklinde. Böylece, YDK cumartesi günü ikinci kez toplanmış oldu.

Bu durumda, listeler Soylu’nun istediği düzenlemeler yapılmaksızın yani YDK’dan çıktığı haliyle onaydan geçtiyse Uzunkaya neden görevden alındı?

60 müdür emekli

Emniyet bünyesindeki Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları sonucunda 1843 müdür ve amirin bir üst rütbeye terfisi gerçekleştirildi.

Ayrıca, yine YDK çalışmalarında farklı rütbelerde 60 dolayında müdür emekli edildi. Emekliye sevk edilen müdürlerden 43’ü 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Emekliler arasında, Manisa’da görev yaptığı dönemde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın tepki gösterdiği Erdal Tayfur Ceran, 1999’da Ankara Emniyeti’nde Gülen cemaatiyle ilgili raporu hazırlayıp devletin kayıtlarına sokan Ersan Dalman, Siirt’te görev yaparken kentte yaşanan bir taciz olayına adı karışan Mustafa Tokyay, Ankara’da görev yapan gazetecilerin yakından tanıdığı Naci Uğur, 15 Temmuz günü Özel Harekât Dairesi Başkanı olan Turan Aksoy gibi isimler var.

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı’yken hayali ihracatçı Turan Çevik’in kızının nikâhında, nikah şahidi olan ve bu nedenle soruşturma geçirmesine karşın 1. sınıf emniyet müdürlüğüne kadar yükselen Hasan Adak da, YDK tarafından emekliye sevk edildi.