Cem Boyner koronavirüse mi yakalandı?

Dünya, korona virüsü salgınına kilitlenmişken, ünlü isimlerden gelen 'test sonucu pozitif çıktı' haberleri herkesi tedirgin ediyor. Özellikle risk grubunda olan ileri yaş isimler için yaşanan endişe sosyal medyada da geniş yer buluyor, salgın haberleri herkesin ilgisini çekiyor.

Hakkında ortaya atılan 'korona virüsüne yakalandı' ve sonrasında da bu konuyla ilgili çalışanlarına mektup yazdı şeklindeki haberlerin ardından yakınları tarafından merak içinde aranan Cem Boyner ise, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

Son derece hassas bir şekilde hareket edilmesi gereken bir konuda, sağlık konusunda kendisini haberleştiren isimlere sitem eden Cem Boyner eşiyle birlikte evinde ve sağlığının yerinde olduğu mesajını verdi.