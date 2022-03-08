Cem Karadağ’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Cem KARADAĞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Karadağ mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlarımız, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır” dedi. Peygamber Efendimiz de, “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” diyerek kadınların toplumun birliği ve dirliği için ne derecede önemli olduğunu yüzyıllar önce tüm insanlığa izah etmiştir.

Karadağ öncelikle ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlara örnek olacak başarılarıyla adlarından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, cesur, üretken ve özgüveni yüksek kadınlarımız güçlü Türkiye’nin en temel güvencesidir. Kadın, elinin değdiği yeri güzelleştirir. Bu vesile ile mücadeleleri, fedakarlıkları, emekleri asla bir gün ile sınırlandırılamayacak olan güçlü Türk kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum.

Kadınlarımızın şiddete, baskıya, ayrımcılığa maruz kalmaması, siyasal yaşama ve iş yaşamına daha fazla katılması, kadınlarımıza sunulan imkanların daha artması, daha iyi şartlarda yaşama ve çalışma koşullarının sağlanması dileklerimle toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi