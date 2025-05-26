  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cem Küçük bu sefer kendi mahallesini işaret etti: ''Erdoğan'a gidici gözüyle bakıyorlar!''

Cem Küçük, AK Parti'ye yakın isimleri işaret etti: ''Erdoğan'a gidici gözüyle bakıyorlar''

Cem Küçük, AK Parti'ye yakın isimleri işaret etti: ''Erdoğan'a gidici gözüyle bakıyorlar''
Güncelleme:

Yazar Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'nun görevde alınıp tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından AK Parti'ye yakın çevrelerde dikkat çeken bir sessizlik olduğuna işaret ederek iktidara yakın bazı kişilerin de Erdoğan'a "gidici" gözüyle baktığı vurgusu yaptı.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük'ten dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

Aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla tepki çeken Cem Küçük bu sefer de AK Parti içerisindeki Ekrem İmamoğlu sessizliğini işaret edip çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Küçük yazısında "Hükümete yakın isimlerden bazıları da 'Başkan Erdoğan gidici' gözüyle olaya bakıyorlar" ifadelerini kullanırken, "İBB yolsuzluk, rüşvet ve terör dosyasını üç dört gazeteci ve birkaç medya kuruluşu götürüyor. AK Parti içindeki sessizliği anlamak mümkün değil! Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor! Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor... " dedi.

Cem Küçük'ün AK Parti'ye yakın kesime yönelik bu eleştirilerin AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a yakınlığını kullanarak iş yapan bir siyasetçi ve iş insanının AK Parti'yi "babasının malı gibi görüp" yönetmeye kalktığına dair iddiaların üzerine bu tarz bir yazı kalem alması da dikkat çekti.

Hatırlanacağı gibi Savcı Sayan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım Ankara'da kulislere bomba gibi düşerken bu kişinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman' iş insanları ve siyasetçilerle iş tuttuğunu, medya ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin rol oynadığını, devletin arazilerine 'doymadığını' ve yurt içi - yurt dışı tüm “ballı işlerde” yer aldığını öne sürmüştü.

Savcı Sayan ayrıca bu kişinin eli kanlı bölücü terör örgütleri PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AK Parti’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını öne sürmüş ve “Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun” diyerek bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında saygılı görünürken, özel toplantılarda aleyhinde konuştuğunu iddia etmişti.

Sayan, isim vermeden yaptığı açıklamayı şu sözlerle bitirdi:

“Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarabiliyorsun? Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır. Lakabın 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır. Bu memleket senin gibilerden çok çekti. Bu gidişle çekmeye de devam edecek. Allah seni bildiği gibi yapsın”

İşte Savcı Sayan'ın o paylaşımı:

AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a yakınlığını kullanarak iş yapan bir siyasetçi ve iş insanının AK Parti'yi

Cem Küçük'ün yazısının tamamı için...

text-ad
Etiketler Cem Küçük recep tayyip erdoğan gidici ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boş arazide 13 yaşındaki çocuk öldürülmüş olarak bulundu! Boş arazide 13 yaşındaki çocuk öldürülmüş olarak bulundu! Türkiye'nin Niagarası Tortum şelalesinde kabus! Zemin metrelerce yer değiştirdi! Türkiye'nin Niagarası Tortum şelalesinde kabus! Zemin metrelerce yer değiştirdi! Piyasalar alev aldı; Dolar, Euro ve altın vites yükselti... Piyasalar alev aldı; Dolar, Euro ve altın vites yükselti... Türkiye'nin gizli cennetinde büyük panik: Turistler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı! Türkiye'nin gizli cennetinde büyük panik: Turistler ve vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı! CHP'li Mahmut Tanal'dan, AK Partili Mehmet Metiner'i terleten soru CHP'li Mahmut Tanal'dan, AK Partili Mehmet Metiner'i terleten soru Antalya'da kan donduran cinayet: Baba ''konuşalım'' dediği çocuğunu katletti! Antalya'da kan donduran cinayet: Baba ''konuşalım'' dediği çocuğunu katletti! Hastanede skandal! Sekreter şikayetçi oldu, doktor hakkında soruşturma başlatıldı Hastanede skandal! Sekreter şikayetçi oldu, doktor hakkında soruşturma başlatıldı Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü! Günlük güneşlik yaz havasına veda: Sağanak yağışlar geri döndü! Murat Övüç oğlunu evlendirdi, gelinine taktığı takılar olay oldu Murat Övüç oğlunu evlendirdi, gelinine taktığı takılar olay oldu TCMB Başkanı değiştiren gazetenin şimdiki hedefi o bakan oldu! TCMB Başkanı değiştiren gazetenin şimdiki hedefi o bakan oldu!
Survivor adasından elenen eski şampiyondan olay ifadeler Survivor adasından elenen eski şampiyondan olay ifadeler ''Drag'' yarışında sürücü seyircilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var! ''Drag'' yarışında sürücü seyircilerin arasına daldı: Çok sayıda yaralı var! İslam Memiş altında bu haftayı işaret ederek uyardı: ''Sakın atlamayın!'' İslam Memiş altında bu haftayı işaret ederek uyardı: ''Sakın atlamayın!'' Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri belli oldu Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekilleri belli oldu Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu Basketbolda Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe Beko oldu Dev banka geri çekilen altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı Dev banka geri çekilen altın fiyatları için yeni tahminini açıkladı Kabine revizyonu geliyor... 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak! Kabine revizyonu geliyor... 8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak! Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı Türkiye'nin cennetinde cehennemi yaşadılar: Kanyonda mahsur kaldılar! Türkiye'nin cennetinde cehennemi yaşadılar: Kanyonda mahsur kaldılar! Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu gençlik sırrını açıkladı Ekranların 46 yaşındaki güzel oyuncusu gençlik sırrını açıkladı