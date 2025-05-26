Cem Küçük, AK Parti'ye yakın isimleri işaret etti: ''Erdoğan'a gidici gözüyle bakıyorlar''

Yazar Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'nun görevde alınıp tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından AK Parti'ye yakın çevrelerde dikkat çeken bir sessizlik olduğuna işaret ederek iktidara yakın bazı kişilerin de Erdoğan'a "gidici" gözüyle baktığı vurgusu yaptı.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük'ten dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

Aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla tepki çeken Cem Küçük bu sefer de AK Parti içerisindeki Ekrem İmamoğlu sessizliğini işaret edip çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Küçük yazısında "Hükümete yakın isimlerden bazıları da 'Başkan Erdoğan gidici' gözüyle olaya bakıyorlar" ifadelerini kullanırken, "İBB yolsuzluk, rüşvet ve terör dosyasını üç dört gazeteci ve birkaç medya kuruluşu götürüyor. AK Parti içindeki sessizliği anlamak mümkün değil! Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor! Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor... " dedi.

Cem Küçük'ün AK Parti'ye yakın kesime yönelik bu eleştirilerin AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a yakınlığını kullanarak iş yapan bir siyasetçi ve iş insanının AK Parti'yi "babasının malı gibi görüp" yönetmeye kalktığına dair iddiaların üzerine bu tarz bir yazı kalem alması da dikkat çekti.

Hatırlanacağı gibi Savcı Sayan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım Ankara'da kulislere bomba gibi düşerken bu kişinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman' iş insanları ve siyasetçilerle iş tuttuğunu, medya ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin rol oynadığını, devletin arazilerine 'doymadığını' ve yurt içi - yurt dışı tüm “ballı işlerde” yer aldığını öne sürmüştü.

Savcı Sayan ayrıca bu kişinin eli kanlı bölücü terör örgütleri PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AK Parti’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını öne sürmüş ve “Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun” diyerek bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında saygılı görünürken, özel toplantılarda aleyhinde konuştuğunu iddia etmişti.

Sayan, isim vermeden yaptığı açıklamayı şu sözlerle bitirdi:

“Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarabiliyorsun? Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır. Lakabın 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır. Bu memleket senin gibilerden çok çekti. Bu gidişle çekmeye de devam edecek. Allah seni bildiği gibi yapsın”

İşte Savcı Sayan'ın o paylaşımı:

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