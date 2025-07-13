Cem Küçük bombaları peş peşe patlattı: ''Af geliyor, askerlik süresi değişiyor''

AK Parti iktidara yakınlığıyla bilinen ve özellikle CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili canlı yayında yaptığı "operasyon tahminleri" bir bir doğru çıkan Cem Küçük bu sefer de Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın "AK Parti, MHP ve DEM Parti üçlüsü" açıklamasının ardından genel af çıkarılmasını ve askerlik süresininde 1-2 aya düşmesini beklediğini açıkladı.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük'ten dikkat çeken yeni bir operasyon iddiası geldi.

CHP'ye yönelik soruşturma başladığı günlerde aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla tepki çeken Cem Küçük'ün gündeminde bu sefer Terörsüz Türkiye adımları vardı.

Ekol TV ekranlarında Çağlar Cilara'nın dair sorularına yanıt veren Cem Küçük "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" dedi.

"PKK'nın tamamen silah bırakması durumunda, savunma harcamalarında ciddi bir dönüşüm yaşanabilir" diyen Cem Küçük, Ar-Ge ve savunma sanayiine daha fazla kaynak aktarılmasının önünün açılabileceğini ifade etti. Küçük, profesyonel orduya geçiş sürecinin hızlanabileceğini belirterek, "Belki askerlik süresi 6 aydan 1-2 aya kadar düşebilir" şeklinde konuştu.

PKK’nın 47 yıllık bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Küçük, bu sürede örgütün giderek daha da güçlendiğini belirtti. Bu nedenle sadece fiziki değil, toplumsal psikolojinin de dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Silah bırakma töreni sonrası gündeme gelen 'genel affı' da değerlendiren Küçük, "PKK silah bırakıyorsa hayatın gerçeğidir, affı çıkarmak lazım. Af çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.