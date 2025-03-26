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Cem Küçük bu sefer Erdoğan'ın A Takımını hedef aldı

Cem Küçük bu sefer Erdoğan'ın A Takımını hedef aldı
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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen ve son dönemde siyasetten iş dünyasına pek çok ismi hedef göstermekle suçlanan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bu sefer dikkat çeken bir yazı kaleme aldı ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın "A Takımı"nı hedef aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda Gezi Parkı kısmına geçileceğini belirtip soruşturmanın iş adamları ve sanatçı ayağının da olacağını öne süren, iş insanı Cem Boyner'in gözaltına alınabileceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski genel sekreteri Buğra Gökçe için gözaltı kararı sonrasında "İşte böyle paketlenirsiniz. İnşallah akılları başlarına gelmiştir'' diyen, Türkiye genelindeki protestolarda sokağa çıkanlar için "Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz. Devlet not eder" ifadelerini kullanan, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün hedefinde bu sefer AK Partili isimler vardı.

Küçük, Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz’dan hemen sonra yaptığı "FETÖ’yle mücadelede halkım dışında yanımda çok az kişi vardı” açıklamasını hatırlatan Cem Küçük, AK Partili milletvekili, belediye başkanı ve yetkili bazı isimlerin olağanüstü durumlarda sessiz kaldığına işaret etti.

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin tutuklandığı soruşturmalar sonrasında yaşananları işaret eden Cem Küçük "Ülke yıkılıyor neredeyse. Herkes konuşuyor. Biz gazeteciler konuşuyoruz. CHP’liler konuşuyor. Halk bunu konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmalarda bu konuya değiniyor. Ama bir iki isim dışında AK Parti’den çıt yok." dedi.

Küçük AK Parti'de "konuşanların" Osman Gökçek, Mustafa Varank ve Alpay Özalan olduğunu yazdı.

İşte Küçük'ün AK Partili isimleri yerden yere vurduğu yazısından dikkat çeken bölümler:

"Milyarlarca liralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna, “Bir bakalım” diye bekleyip çok cılız sesler çıkarmanız oldukça tuhaf. Ortada terör örgütleriyle irtibat ve iltisak hâlinde işlenen organize suç iddiaları mevcut. Şimdi bunu son ana kadar görmezden gelip, duygusal tepkilerde izdiham oluşturmak kendi içinde çok çelişkili. Çünkü unutmayın Cumhurbaşkanımız bu kirli düzene çomak sokan iradeyi temsil ettiği için o haysiyetsizce küfür ve hakaretlerin hedefi hâlinde. Birini diğerinden ayırmak, etliye karışıp sütlüye karışmamak olmaz. Biraz daha hızlı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Muhalifler en küçük bir detay yakalasa tam güç saldırıyorlar. Ama aynısını AK Parti yapmıyor. Benim bildiğim “konuşmayın” diye bir yasak yok. Bu kadar sessizlik gerçekten anlaşılmaz.”

 

Cem Küçük'ün Türkiye gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler Cem Küçük türkiye Türkiye gazetesi ak parti ak partili yetkililer
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