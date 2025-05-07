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Cem Küçük genel af ve Öcalan'a af iddialarını yanıtladı

Cem Küçük genel af ve Öcalan'a af iddialarını yanıtladı
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı gözaltı listesi açıklamalarıyla büyük tepki çeken Cem Küçük, katıldığı canlı yayına verilen reklam arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüğünü belirterek infaz yasası düzenlemesi, genel af ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a özel af iddialarına yanıt verdi...

Aralarında ünlü iş insanlarından gazetecilere, siyasilerden sanatçılara kadar pek çok isim hakkında yaptığı "gözaltına alınacaklar" iddialarıyla tepki çeken Cem Küçük bu sefer de canlı yayına verilen reklam arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Küçük, TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında, Bakan Tunç’la reklam arasında genel af, Öcalan'a af ve ceza infaz kanunu değişiklikleri iddiaları konusunda konuştuklarını belirterek görüşmenin detaylarını paylaştı.

Cem Küçük'ün aktardığına göre Bakan Tunç, AK Parti’nin hazırlık aşamasında olduğu yeni yargı paketi kapsamında infaz rejiminde sadeleştirme ve ceza sürelerinde eşitlik ilkesini esas alan bazı teknik düzenlemeler yapılacağını aktardı. Ancak Tunç, söz konusu düzenlemenin “genel af” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyunda tartışma yaratan ağır suçlara yönelik bir affın söz konusu olmadığını söylediğini belirterek "Adalet Bakanı terör, çocuklara yönelik cinsel istismar ve uyuşturucu suçları gibi ağır suçlar kapsam dışıdır dedi" ifadelerini kullandı.

Küçük, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesini şu ifadelerle aktardı:

"Benim kendi avukatlarımın da müvekkilleri var infaz düzenlemesiyle ilgili bir gelişme olacaktı. İptal mi edildi diye soruldu. Bakanımız reklam arasında beni aradı. İnfaz düzenlemesi üzerine bir çalışma var ama bu genel af gibi bir şey değil. Öcalan'a af genel af diye bir şey yok. Yargı reformu diye bir paket vardı o paketin içinde bazı düzenlemeler olacağını söyledi. Haftasonu infaz, haftaiçi infaz... Onla ilgili Ak Partili ve MHP'li milletvekilleri bunları konuşacağız dedi. Üzerine konuşuluyor. Değerlendiriliyor. Mutlaka çıkacak ama zamanı ve süresi belli değil."

 

 

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Cem Küçük adalet bakanı Yılmaz Tunç öcalan'a af af yasası infaz yasası
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