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  3. Cem Küçük ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi

Cem Küçük ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi

Habertürk ekranlarında, karşı karşıya gelen Erşan Şen ile Cem Küçük vatandaşın canına tak diyen zamlarla ilgili tartıştı. AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Cem Küçük "Marketlerde aralık ayından beri zam yok" deyince ortalık karıştı.

Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili çıkan bir tartışmada gazeteci Cem Küçük'ün ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Serap Belet'in moderatörlüğünü yaptığı Habertürk Gündem programına Ersan Şen, Faruk Aksoy, Şaban Sevinç ve Cem Küçük konuk oldu.

Ersan Şen ve Cem Küçük arasında yaşanan market tartışması gündeme damga vurdu.

 Marketlerde aralık ayından beri fiyatların aynı olduğunu ifade eden Küçük, ekstra bir zam gelmediğini belirtti.

 "ÜÇ HARFLİLERDEN ALSIN"

 Buna karşılık Ersan Şen'in "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş, sen neyden bahsediyorsun?" sorusuna ise Küçük, "Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın" dedi.

 "EKSTRA YOK ŞU AN"

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Serap Belet'in "Gıdada yükseliş var Cem Bey, artış var" sözlerine karşılık Cem Küçük, "Ekstra yok şu an. Yapmayın. Onlar Aralık'ta arttı" ifadelerini kullandı.

Etiketler erşan şen cem küçük canlı yayın tartışma market zam
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