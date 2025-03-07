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Cem Küçük'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Öcalan'' çağrısı

Cem Küçük'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Öcalan'' çağrısı
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyonda bir programa çıkıp barış süreciyle ilgili tüm süreci anlatmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni süreçte eli kanlı bölücü terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan geçtiğimiz günlerde PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Bu çağrının PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu olmaya devam ederken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı ve teröristbaşının "silah bırakma ve örgütü fesih" çağrısının sadece PKK'ya yönelik olduğunu YPG’yi kapsamadığına dair açıklama tartışmaları büyütmüştü.

Hatimoğulları katıldığı televizyon programında “Bu çağrı oldukça açık ve net. Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda bölücübaşının mesajı tartışılmaya devam ederken AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, tüm süreci anlatmasını istedi.

İşte Küçük'ün o çağrısı:

“Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK silah bıraksın diye bekliyoruz. Sadece PKK değil Suriye’deki YPG de silah bırakmalı. Bunu Ömer Çelik de söyledi. Herhangi bir af, Kürtçe anadil, şart gibi şartların da olmadığı söylendi. Ama gene de şöyle bir sorun var. AK Parti bu sürece temkinli iyimserlik moduyla yaklaşıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan çok dikkatli açıklamalar yapıyor. Ancak süreç nereye doğru gidecek bilmiyoruz. AK Parti 22 Ekim’de Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan sürecin öncesi ve sonrasını anlatmalı. Erdoğan süreçten haberdar değildi diyen de var, hayır haberdardı diyen de. Bundan sonra ne olacak? PKK silah bırakırsa af olur mu? Dağdaki teröristler ne olacak? Suriye’de YPG konusunda ABD ile ne durumdayız? Bu sürecin adı nedir? AK Parti bununla ilgili bizlere ve kamuoyuna geniş bir açıklama yapmalı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bu kafa karışıklığı ancak böyle giderilir. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonda bir programa çıkıp tüm süreci anlatsın. Böylece süreçle ilgili en doğru bilgileri almış oluruz.”

Cem Küçük'ün Türkiye gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler Cem Küçük recep tayyip erdoğan abdullah öcalan PKK terör terörist barış süreci süreç açılım ak parti dem parti
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