Cem Küçük'ten olay iddia: İBB'ye kayyum mu atanacak?

Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması kapsamında tutuklama kararı çıktı. İktidara yakın ünlü gazeteci Cem Küçük, İBB'ye kayyum atanması gerektiğini savunarak ''Şimdilik elde edilen verilerle de atanacak gibi görünüyor'' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, ''siyasi casusluk'' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İktirada yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin yazarı Cem Küçük, köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanabileceğini öne sürdü. 

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere değinen Küçük, "Bu ifadelerin açıklanmaya ihtiyacı var. Eğer Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki ispatlanırsa ve bu casusluksa ağır suç işlenmiş demektir. O zaman İBB’ye kayyım atanması gerekir. Şimdilik elde edilen verilerle de atanacak gibi görünüyor..." ifadelerini kullandı. 

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Özlem Gürses Sözcü TV ekranlarında yayımlanan 'Para Politika' programında hukukçu Gamze Pamuk'a '''Casusluk' soruşturması dosyasında İmamoğlu terör üzerinden işlem görüp İBB'ye bir kayyum atanması yasal olarak mümkün değil. Fakat İmamoğlu ile ilgili yasal olarak kayyum atanması durumunu mümkün kılan bir başka dosya var mı?" sorusunu yöneltti 

'NEDEN MÜMKÜN OLMASIN'

Hukukçu Gamze Pamuk şu ifadelerle yanıt verdi; "Elbette, mevcut 'kent uzlaşısı' soruşturması teröre yardımdan hala devam eden bir dosya ve o dosya açık olduğu sürece kayyum ihtimali var. TCK 328'e göre, casusluktan tutuklanmasını gerekçe göstererek kayyum atayamazlar fakar; 'casusluk da var ve bir yandan teröre yardım ediyor' diyerek çok zorlama bir karar çıkarabilirler mi? Hukuken çok tartışırız. Ama terör dosyası olduğu için 'neden mümkün olmasın' diyerek kaygı duyduğumuz bir noktayız.

'AYNI ŞİRKET BAKANLIKLARA DA İHALE VERMİŞ...'

Hukukun ölçüsünü kaybettiği bir dönemdeyiz. Hukukun artık ölçüsünün nereye varabileceğini ben artık hukukçu olarak söyleyemiyorum. 'Adalet' dediğimiz kavram kimlerin hangi ideolojiye yakın olduğuna göre tecelli ediyor. Aynı şirket bakanlıklara da ihale vermiş. Şimdi bakanlıklara bir şey denilemezken İmamoğluna 'sen casuslujk yaptın' denilebiliyor. Tamamen kişiye ve ideolojiye göre şekilleniyor. Daha da ötesi; mahkeme salonları artık mahkeme gibi değil. İktidara yakın TV kanallarında o hükümler giydiriliyormuş gibi hissediyoruz. Daha sorgular devam ederken biz sonuçların ne olabileceğini iktidara yakın kalemlerden duyuyoruz."

