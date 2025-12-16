Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli''

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve görevinden istifa eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi eski Koordinatörü Furkan Torlak'ın uyuşturucu testinden geçmesini istedi.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Ünlü isimlerle başlayan uyuşturucu operasyonu ünlü spikerlere sıçramış son olarak aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın da adı geçmişti.

Torlak da Mehmet Akif Ersoy'u çocukluğundan beri tanıdığını belirtip hakkındaki tüm iddiaları reddetmiş ve görevinden de istifa etmişti.

TGRT ekranlarında olayı değerlendiren gazeteci Cem Küçük Torlak'a çok sert sözlerle yüklendi ve Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesini istedi. Torlak'ın evinin değerinin 40 milyon TL, arabasının değerinin 10 milyon TL olduğunu vurgulayan Küçük, "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz" diyerek elindeki belgelere dikkat çekti.

Cem Küçük'ün Furkan Torlak'la ilgili açıklamaları şu şekilde;

Furkan Torlak için şunu söyleyeyim. Ben daha önce benim hakkımda defalarca külliyede yaygaya yaptığını biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Bu HAS Parti ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara turizm bakanlığına gitmişler tutmamışlar, başka bakanlığa gitmiş oradan Fahrettin Bey de sağolsun gider ayak onu Dezenformasyonla Mücadelenin başına atamış. O 2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Yani Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın arsaları kapattığın biliniyor. Yani bakanlar hakkında bile kalkıp şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı deyip, 'Cumhurbaşkanımız böyle istedi' ya da 'Külliye böyle istedi' diyerek o kişi hakkında olumsuz rapor hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün ben de yazdım, Birgün Gazetesi'nde de bir haber gördüm, Furkan Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi lazım.