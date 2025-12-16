  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli''

Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli''

Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli''
Güncelleme:

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmada adı geçen ve görevinden istifa eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi eski Koordinatörü Furkan Torlak'ın uyuşturucu testinden geçmesini istedi.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları için yaptığı "kehanetlerle" dikkat çeken yazar Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Ünlü isimlerle başlayan uyuşturucu operasyonu ünlü spikerlere sıçramış son olarak aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın da adı geçmişti.

Torlak da Mehmet Akif Ersoy'u çocukluğundan beri tanıdığını belirtip hakkındaki tüm iddiaları reddetmiş ve  görevinden de istifa etmişti.

TGRT ekranlarında olayı değerlendiren gazeteci Cem Küçük Torlak'a çok sert sözlerle yüklendi ve Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesini istedi. Torlak'ın evinin değerinin 40 milyon TL, arabasının değerinin 10 milyon TL olduğunu vurgulayan Küçük, "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz" diyerek elindeki belgelere dikkat çekti.

Cem Küçük'ün Furkan Torlak'la ilgili açıklamaları şu şekilde;

Furkan Torlak için şunu söyleyeyim. Ben daha önce benim hakkımda defalarca külliyede yaygaya yaptığını biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Bu HAS Parti ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara turizm bakanlığına gitmişler tutmamışlar, başka bakanlığa gitmiş oradan Fahrettin Bey de sağolsun gider ayak onu Dezenformasyonla Mücadelenin başına atamış. O 2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Yani Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın arsaları kapattığın biliniyor. Yani bakanlar hakkında bile kalkıp şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı deyip, 'Cumhurbaşkanımız böyle istedi' ya da 'Külliye böyle istedi' diyerek o kişi hakkında olumsuz rapor hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün ben de yazdım, Birgün Gazetesi'nde de bir haber gördüm, Furkan Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi lazım.

 

text-ad
Etiketler Cem Küçük dmm iletişim başkanlığı mehmet akif ersoy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lüks hayatları ortaya çıktı... Esad ailesi meğer günlerini gün ediyormuş! Lüks hayatları ortaya çıktı... Esad ailesi meğer günlerini gün ediyormuş! Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı GAİN Medya’ya operasyon: Holding ve şirket yetkilileri gözaltında GAİN Medya’ya operasyon: Holding ve şirket yetkilileri gözaltında Bakan Şimşek ''Vergi borçları silinecek mi ?'' iddialarına yanıt verdi Bakan Şimşek ''Vergi borçları silinecek mi ?'' iddialarına yanıt verdi Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor! Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor! Uzak Şehir'in ''Yılın Kadını'' ödüllü güzeli sevgilisiyle aşka geldi Uzak Şehir'in ''Yılın Kadını'' ödüllü güzeli sevgilisiyle aşka geldi Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı'' Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı'' Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor
Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor! İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Türkiye'nin eşsiz lezzeti Dünyanın En İyi 100 Lezzeti listesine 2'nci sıradan girmeyi başardı! Türkiye'nin eşsiz lezzeti Dünyanın En İyi 100 Lezzeti listesine 2'nci sıradan girmeyi başardı! Karadeniz'de işler kızıştı: Rus denizaltısı insansız deniz aracıyla vuruldu! Karadeniz'de işler kızıştı: Rus denizaltısı insansız deniz aracıyla vuruldu! Türk popunun yakışıklı ismi aylardır yaşadığı kabusu ilk kez açıkladı Türk popunun yakışıklı ismi aylardır yaşadığı kabusu ilk kez açıkladı İstanbul'da meydan savaşı gibi sokak kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü! İstanbul'da meydan savaşı gibi sokak kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü!